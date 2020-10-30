Sony выдаст бесплатный переходник на PS VR

Перед анонсом игровой приставки нового поколения компанией Sony многие пользователи надеялись, что производитель представит еще и шлем виртуальной реальности нового поколения, но этого не случилось. Вместо этого пользователь получил другое не менее приятное предложение — производитель будет предоставлять бесплатный переходник всем, кто захочет подключить PS VR к консоли PS5. То есть, если вы уже купили такой шлем и хотите поиграть в игры в виртуальной реальности, то вам ничего дополнительно покупать не нужно, весь контент будет доступен благодаря данному переходнику. Это громадное преимущество, которое действительно даст шанс многим геймерам. Да и сама компания моментально стала более популярной у аудитории.