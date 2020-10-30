Sony выдаст бесплатный переходник на PS VR

Перед анонсом игровой приставки нового поколения компанией Sony многие пользователи надеялись, что производитель представит еще и шлем виртуальной реальности нового поколения, но этого не случилось. Вместо этого пользователь получил другое не менее приятное предложение — производитель будет предоставлять бесплатный переходник всем, кто захочет подключить PS VR к консоли PS5. То есть, если вы уже купили такой шлем и хотите поиграть в игры в виртуальной реальности, то вам ничего дополнительно покупать не нужно, весь контент будет доступен благодаря данному переходнику. Это громадное преимущество, которое действительно даст шанс многим геймерам. Да и сама компания моментально стала более популярной у аудитории.

Комментарии и отзывы PS VR
Обзоры:
Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Лучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkinЛучшая электробритва. Braun 3020s Series 3 ProSkin
Новости:
Xiaomi Mi Air 2 Pro показали на видео

В сети появилась видео, на котором пользователь якобы показывает наушники Xiaomi Mi Air 2 Pro, которые на...
HP Reverb G2 Omnicept Edition VR-гарнитура с датчиками отслеживания

HP анонсировала VR-гарнитуру Reverb G2 Omnicept Edition с передовой технологией отслеживания движения гла...
Компания Kensington анонсировала беспроводной трекбол Orbit Fusion

Беспроводной трекбол Orbit Fusion Wireless Trackball сочетает в себе комфорт, контроль и точность. ...
Обзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NASОбзор Seagate IronWolf Pro 6 TB ST6000NE000. Надежный жесткий диск для NAS
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4KОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 EAGLE (GV-N3070EAGLE OC-8GD). Тесты видеокарты в 2K и 4K
Обзор HARPER 43U750TS 43Обзор HARPER 43U750TS 43" (2020). Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Обзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамеройОбзор Philips 346P1CRH. 34-дюймовый монитор с USB Type-C и вебкамерой
Бюджетный смартфон Moto G9 play получил ...
Бюджетный смартфон Moto G9 play получил Компания Motorola пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Moto G9 play, которая появится на ин...
Amazon анонсировала новые сетевые маршру...
Amazon анонсировала новые сетевые маршруAmazon анонсировала множество новых продуктов, среди которых два новых маршрутизатора Eero. ...
Лучший процессор для работы. Intel Core ...
Лучший процессор для работы. Intel Core Многие пользователи спрашивают нас о том, как выбрать процессор для работы, будь то графический дизайн, в...
ASUS ROG Swift PG43UQ первый в мире мони...
ASUS ROG Swift PG43UQ первый в мире мониASUS представила первый в мире монитор с сертификацией HDMI 2.1. Монитор ROG Swift PG43UQ будет включать ...
Компания 8Bitdo продемонстрировала контр...
Компания 8Bitdo продемонстрировала контрПортативная игровая консоль 8Bitdo SN30 Pro позволяет играть в игры для Xbox с мобильного устройства или ...
5G-планшет Huawei MatePad 5G оценен в $4...
5G-планшет Huawei MatePad 5G оценен в $4Компания Huawei, представила планшет MatePad 5G, одной из особенностей которого является поддержка мобиль...
Huawei Mate X2 готовится к релизу...
Huawei Mate X2 готовится к релизуЭра складных смартфонов еще не пришла, но производители активно работают над тем, чтобы исправить ситуаци...
Китайцы рассекретили Sony Xperia 5 II...
Китайцы рассекретили Sony Xperia 5 IIВ базе данных регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Sony Xperia 5 II, который еще не был пре...
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 2...
Обзор AOC 27B2H. Недорогой безрамочный 2В рамках линейки AOC B2 в начале текущего года были представлены три недорогих монитора. Одной из особенн...
Топ 5 лучших игр для детей на PlayStatio...
Топ 5 лучших игр для детей на PlayStatioИгры являются крайне действенным методом, чтобы на некоторое время чем-то занять ребенка, и если знать ме...
Redmi K30 Ultra с 8/256 ГБ выходит в Кит...
Redmi K30 Ultra с 8/256 ГБ выходит в КитКомпания Xiaomi объявила о том, что уже завтра в ходе молниеносной распродажи будет доступна для покупки ...
У Sony проблемы с продажей PS5 в Индии...
У Sony проблемы с продажей PS5 в ИндииВозникла довольно интересная ситуация — до релиза PS5 осталось совсем немного, компания Sony уже готовит ...
Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0Обзор Harper HB-516. TWS-наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышкиОбзор Razer Pro Glide. Мягкий коврик для мышки
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкойОбзор IROAD X10. Премиальный видеорегистратор с 4К-съемкой
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor