Sony выпустила новые Dualshock 4

Компания Sony представила четыре новых стиля своих контроллеров Dualshock 4. Стоит понимать, что хотя консоль PS4 продается за довольно небольшую сумму денег, компания зарабатывает массу средств на аксессуарах, сервисе PS Plus и играх. Например, вы покупаете консоль и там внутри один геймпад, а вы хотите поиграть вместе с другом на одном экране. Для этого нужно покупать дополнительный геймпад, а тут прямо очень стильные варианты завезли. Осталось только разобраться в том, какой дизайн вам нравится больше, после чего можно будет заказывать и играть. Очень крутой подарок любому, у которого есть японская игровая приставка, плюс стоимость не отличается от оригинальной модели, что тоже довольно важно. Будем ждать стоимость для России и тогда обязательно можно будет заказывать.