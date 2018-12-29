Sony выпустила зарядное устройство USB-PD с быстрой зарядкой 46,5 Вт

Sony выпустила новое зарядное устройство для USB-PD-совместимых устройств. Зарядное устройство способно выдавать 46,5 Вт и имеет интеллектуальный контроллер питания для обеспечения безопасной и надежной работы.

Оно имеет два порта. Обычный порт USB-A может обеспечивать зарядку мобильных устройств только в одном режиме мощностью 7,5 Вт (5 В, 1,5 A). Разъем USB-C, поддерживает протокол USB-PD и способен выдавать максимальную мощность в 39 Вт (15 В, 2,6 A), что вполне достаточно для зарядки ноутбука. Также поддерживаются режимы 12 В/3 А, 9 В/3 А и 5 В/3 А.

Зарядное устройство, изготовленное из огнеупорных материалов, поддерживает входное напряжение от 100 до 240 В и использует стандарт IEC C7. Кроме того, для Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs, iPhone Xs MAX, iPhone XR с официальным кабелем USB-C to Lightning вы также можете поддерживать технологию быстрой зарядки.