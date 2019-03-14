Состоялся анонс GeForce GTX 1660

Компания NVIDIA официально представила видеокарту GeForce GTX 1660, которая будет некой заменой версии GTX 1060. На текущий момент у нас новинки нет, да и тестов в сети тоже, а значит судить о производительности продукта пока что рано. Но, если NVIDIA действительно обещает на 30% больше производительности, чем у 1060, то это очень и очень круто. Стоимость новой видеокарты составляет всего 18 тысяч рублей, что довольно неплохо, но у партнеров с их фирменным стилем и системами охлаждения цена будет выше. Будем надеяться, что производители не выставят слишком уж высокую цену и мы сможем получить более современную доступную модель народной видеокарты, которая еще и более производительная. А пока что можно лишь ждать тестов из интернета.