Состоялся анонс материнской платы Colorful Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20 для создания компактных компьютеров на аппаратной платформе Intel Coffee Lake. Основой новинки является набор системной логики Intel B360 и соответствует типоразмеру Micro-ATX. Габариты устройства составляют: 225 * 185 мм. Предусмотрены интерфейсы D-Sub, DVI и HDMI для вывода изображения, по два порта USB 2.0, USB 3.0 и USB 3.1, а также набор аудиогнёзд. О стоимости новинки Colorful Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20 пока не сообщается.