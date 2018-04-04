Состоялся анонс материнской платы Colorful Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20

2018-04-04, Автор - Tanya ; [94]
Состоялся анонс материнской платы Colorful Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20 для создания компактных компьютеров на аппаратной платформе Intel Coffee Lake. Основой новинки является набор системной логики Intel B360 и соответствует типоразмеру Micro-ATX. Габариты устройства составляют: 225 * 185 мм. Предусмотрены интерфейсы D-Sub, DVI и HDMI для вывода изображения, по два порта USB 2.0, USB 3.0 и USB 3.1, а также набор аудиогнёзд. О стоимости новинки Colorful Battle Axe C.B360M-HD Deluxe V20 пока не сообщается.


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