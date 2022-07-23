Состоялся дебют смартфона Honor X8 5G с чипсетом Snapdragon 480+

Honor официально представила смартфон Honor X8 5G. Он поступит в продажу в цветах Midnight Black и Ocean Blue.

Honor X8 5G оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц. На лицевой панели имеется 8-мп селфи-камера. Задняя панель оснащена системой из трех камер с 48-мп основной камерой, 2-мп макро и 2-мп датчиком глубины. Смартфон основан на мобильной платформе Snapdragon 480 Plus. На борту 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Работает смартфон под управлением ОС Android 11 с Magic UI 4.2. Новинка получит аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт. Есть боковой сканер отпечатков пальцев, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.

Цена модели не раскрыта.