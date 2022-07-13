Состоялся дебют смартфона LeTV Y2 Pro с идентичным дизайном как у iPhone 13 Pro

Компания LeTV выпустила на местном рынке смартфон Y2 Pro. Он уже доступен для предварительного заказа.

LeTV Y2 Pro выглядит точь в точь как Apple iPhone 13 Pro. Смартфон оснащен датчиком отпечатков пальцев и функцией разблокировки лица. Устройство предлагает 6,5-дюймовый дисплей, мобильную платформу Unisoc, систему камер состоящую из трех датчиков с основной 13-мп камерой. LeTV Y2 Pro работает под управлением операционной системы Android 11. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч.

LeTV Y2 Pro представлен в трех цветовых вариантах — Magic Night Black, Electric Blue и Summer Orange. Версия с 4 ГБ ОЗУ + 32 ГБ памяти стоит 599 юаней (89 долларов), версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в 799 юаней (119 долларов), а смартфон с 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти продается за 999 юаней (148 долларов).