Состоялся релиз игры SaveKoch. Крестный отец в новом исполнении

11 апреля нам удалось попасть на закрытый показ игры SaveKoch, которая представляет собой тактический симулятор, где вы играете за свина — босса местной мафии. Мы пообщались с разработчиками и до официального релиза узнали все подробности игры собственноручно ее опробовали.

Трейлер

Save Koch представляет собой инди-игру в жанре нарративного триллера. Вы играете за главу преступного картеля Мецгерай – щетинистого свина Джеффри Коха, на которого объявлена охота.

Все действия игры проходят в секретном бункере, в котором вы прячетесь. Цель игры — найти того, кто вас заказал и вычислить предателя среди ваших соратников. Вашим главными инструментами, которыми вы будете орудовать является телефон, с помощью которого вы можете набрать любому действующему персонажу (если у вас есть его номер) и планшет с картой города.

Вначале игры вы выбираете себе четырех помощников, которых будете отправлять на различные задания в городе. По умолчанию первым помощником всегда будет Бурмеция. Каждый помощник имеет свои сильные и слабые стороны и выбор помощников повлияет на исход игры. В самом начале у нас открыто 3 помощника из 8 и для разблокировки нового потребуется дойти до положительной концовки игры.

На расследование у нас есть шесть игровых дней, каждый из которых длится приблизительно 10 минут, а вся игровая сессия час. В начале каждого дня будет меняться связка Заказчика и Крота, а также появляться все больше и больше действующих персонажей. Главное, набрать за все дни, как можно больше улик для вычисления крота.

Вся игра полностью состоит из диалогов и каждая выбранная вами реплика меняет конечный исход игры.

Игра уже доступна для скачивания в Steam для Windows и Mac. Кстати до 26 апреля на игру действует скидка в 15%, что точно не может не радовать.

Основные особенности игры

Уникальный визуальный стиль и sci-fi атмосфера;

Нуарный детектив, действие которого разворачивается в городе далекого будущего;

Возможность провести полноценное расследование, когда часы отсчитывают дни до смерти персонажа – медлить нельзя!

Абсолютная реиграбельность, окончание первой сессии – только начало игры;

Все ваши поступки влияют на ход игры. Все принятые решения имеют последствия, действия нельзя "отмотать назад";

Множество помощников, каждый со своими умениями и характером – выбирайте, руководствуясь своим вкусом и стратегией!

Погрузитесь в опасную ситуацию, где время станет вашим злейшим врагом! Принимайте правильные решения быстро или умрите.