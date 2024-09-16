Сотрудников Samsung арестовали в Южной Корее за кражу секретной информации

Сообщается, что подозреваемые передали Китаю более 600 ключевых документов, связанных с процессом производства чипов памяти DRAM компании Samsung. В результате, по данным журналистов из Tech+ Japan, китайская полупроводниковая компания построила свои производственные линии по образцу Samsung и начала прототипирование в апреле 2022 года, но пока что не перешла к массовому производству готовой продукции. Интересно, как это повлияет на стоимость акций компании Samsung, которая в последнее время достаточно часто попадает в скандалы, связанные с коррупцией внутри страны и прочими неприятными моментами. Теперь же оказалось, что секреты компании на протяжении многих лет передавали конкурирующей стороне, что, вероятно, тоже не очень понравится акционерам бренда.