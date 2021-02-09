Sound Blaster анонсирует USB ЦАП Sound Blaster PLAY! 4

Creative Technology анонсирует компактный USB ЦАП.

Устройство оснащено новыми функции для более эффективной коммуникации. Новое фирменное ПО SmartComms Kit (для Windows) предлагает технологию VoiceDetect и двунаправленное шумоподавление. В приложении также есть эквалайзер, с помощью которого можно подстроить звук под себя.

VoiceDetect отключает и включает микрофон в зависимости от определения голоса. То есть микрофон включается, после того как пользователь начинает говорить и автоматически отключается при молчании. Новинка работает с ПК, Mac, PS5, PS4 и Nintendo Switch.

Технология двунаправленного шумоподавления устраняет лишние звуки. Компактный размер USB ЦАПа обеспечивает отличный звук, как и другие устройства серии Sound Blaster. Максимальное качество воспроизведения 24-бит / 192 кГц, а соотношение сигнал/шум составляет 110дБ.

Sound Blaster PLAY! 4 будет доступен в России в ближайшем будущем по цене 2990 руб.
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