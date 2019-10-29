Современная рация Motorola APX с цветным сенсорным дисплеем и поддержкой LTE

Motorola выпустила новую рацию APX с поддержкой сенсорного экрана и голосового управления. APX автоматически переходит в сеть LTE, если качество голосовой LMR-связи снижается ниже критического уровня, и автоматически возвращается в LMR-канал при его восстановлении.

Сенсорный экран будет реагировать на прикосновения в перчатках или во время дождя. Функции голосового управления APX Next также должны работать не так, как на смартфонах. Для начала, они полагаются на то, что их активируют с помощью кнопки, а не с помощью слова пробуждения. Пользователи должны будут нажать кнопку, чтобы услышать результат своего запроса, чтобы голосовой помощник не мог случайно произнести конфиденциальную информацию.

Рация также оптимизирована для работы в очень громких условиях, используя четыре микрофона для подавления фонового шума.