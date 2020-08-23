Создана петиция за международный запуск Xiaomi Mi 10 Ultra

Топовый камерофон Xiaomi Mi 10 Ultra уже вызвал большой ажиотаж в Китае, а вот о международном запуске новинки пока ничего не сообщается. Некоторые особо преданные поклонники китайского производителя создали петицию с требованием выпустить Mi 10 Ultra на глобальном рынке. Пока петиция собрала лишь 510 подписей, но и без её успеха Xiaomi может выпустить заветный смартфон за пределами Поднебесной. Предполагается, что это случится уже в сентябре.

Xiaomi Mi 10 Ultra характеризуется 6,67-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета, поддержкой HDR10+ и максимальной яркостью 1120 кд/м2, процессором Snapdragon 865, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 512 ГБ флеш-памяти UFS3.1, системой жидкостного охлаждения, поддержкой Wi-Fi 6, квадрокамерой с главным модулем на 48 Мп, сверхширокоугольным на 20 Мп, а также телефото-модулями разрешением 12 и 48 Мп с 2- и 5-кратным оптическим зумом соответственно, стереодинамиками, батареей ёмкостью 4500 мАч, быстрой проводной зарядкой на 120 Вт и беспроводной зарядкой на 50 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Ultra
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