Sparkle впервые за десять лет представила видеокарту

Тайваньский производитель Sparkle, один из старых партнёров NVIDIA, вернулся на рынок графических карт с новой серией видеокарт на процессорах Intel серии A. Речь о моделях A750 Titan, A750 Orc и A380 Elf соответственно имеют конструкцию охлаждения с тремя, двумя и одним вентиляторами. Sparkle была одним из первоначальных партнёров NVIDIA и начиная с 2000-х годов тайваньская компания создавала несколько поколений графических карт «зелёной компании», включая серии 7900 и даже серию GTX 700 в 2013 году, но с тех пор производитель десять лет ничего не выпускал. Неизвестно, что послужило причиной возвращения компании на рынок графических карт, но дополнительная конкуренция среди компаний-партнёров — это всегда хорошо.

На данный момент у Sparkle только три новых графических карты, с фокусом на графических процессорах Intel Arc A380 и A750, так что от партнёрства с NVIDIA компания пока что отказалась. При этом все три новые видеокарты оснащены системой охлаждения ThermalSync, которая поставляется с оригинальным тепловым разъёмом и дополнительным термодатчиком, который контролирует температуру графического ядра в сочетании с системой RGB-подсветки. Кроме того, все новые модели компании также оснащены системой охлаждения Torn с вентиляторами 0-db AXL, которые оснащены полированными поверхностями и специальными структурами для улучшенной производительности охлаждения при минимальном уровне шума даже на максимальных оборотах.
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