Spire Ergo выглядит необычно

2018-11-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Spire Ergo; [83]
Официально представлена механическая клавиатура Spire Ergo, которая позволит геймеру ощутить совершенно иной уровень комфорта во время виртуальных баталий. Для этого разработчики установили сюда два пробела и CTRL в центре (их тоже два), чтобы вам в шутерах было удобнее нажимать на эти клавиши. Все остальные элементы тоже расположены немного странно в Л-образной форме, однако это спорный момент. Печатать на такой клавиатуре будет крайне неудобно, особенно если учитывать, что буквы крайнего ряда вовсе вмещены куда-то вниз и влево. Получается, что клавиатура создана исключительно для шутеров, но для таких задач уже есть более подходящие решения от той же Razer. Думаю, кому-то данная клавиатура точно понравится, но массовым продуктом она точно не станет — слишком уж узкая аудитория потенциальных фанатов.


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