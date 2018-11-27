Spire Ergo выглядит необычно

Официально представлена механическая клавиатура Spire Ergo, которая позволит геймеру ощутить совершенно иной уровень комфорта во время виртуальных баталий. Для этого разработчики установили сюда два пробела и CTRL в центре (их тоже два), чтобы вам в шутерах было удобнее нажимать на эти клавиши. Все остальные элементы тоже расположены немного странно в Л-образной форме, однако это спорный момент. Печатать на такой клавиатуре будет крайне неудобно, особенно если учитывать, что буквы крайнего ряда вовсе вмещены куда-то вниз и влево. Получается, что клавиатура создана исключительно для шутеров, но для таких задач уже есть более подходящие решения от той же Razer. Думаю, кому-то данная клавиатура точно понравится, но массовым продуктом она точно не станет — слишком уж узкая аудитория потенциальных фанатов.