Спрос на iPhone 16 упал на 5%

Сегодня достаточно известный инсайдер Мин-Чи Куо сообщил, что производство смартфонов Apple iPhone 16 идёт по плану — компания не снижает производственные мощности, но и не заказывает больше, чем изначально планировалось. Заказы на сборку всех четырёх моделей из новой линейки остались практически неизменными, но производители гаджетов всё же столкнулись со незначительным сокращением заказов на комплектующие для iPhone 16 и iPhone 16 Plus — примерно на 3-5%. Да, как и говорили ранее эксперты из данной области, спрос на базовые модели iPhone 16 остаётся крайне слабым, в то время как поставки моделей iPhone 16 Pro сопоставимы с заказами на iPhone 15 Pro в прошлом году.

Согласно отчёту специалиста, поставщикам было поручено продолжать производство обеих Pro-моделей во время недели национального праздника в Китае, что свидетельствует о том, что спрос на эти модели в целом оправдывает ожидания компании. Тем не менее, Куо отметил, что текущие сроки доставки iPhone 16 Pro короче, чем были у iPhone 15 Pro, что говорит о меньшей очереди на новинки. При этом аналитик считает, что спрос на смартфоны вырастет в конце октября, когда Apple выпустит программное обновление с функцией Apple Intelligence, что должно повысить продажи. Правда, в Европе эти функции будут недоступны, так что там роста продаж ожидать всё же не стоит. Более того, стоит отметить, что в Китае это тоже не повысит спрос на новые флагманы, так что у Apple есть только рынок США — здесь ИИ может сработать.