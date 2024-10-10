Спрос на iPhone 16 упал на 5%

Согласно отчёту специалиста, поставщикам было поручено продолжать производство обеих Pro-моделей во время недели национального праздника в Китае, что свидетельствует о том, что спрос на эти модели в целом оправдывает ожидания компании. Тем не менее, Куо отметил, что текущие сроки доставки iPhone 16 Pro короче, чем были у iPhone 15 Pro, что говорит о меньшей очереди на новинки. При этом аналитик считает, что спрос на смартфоны вырастет в конце октября, когда Apple выпустит программное обновление с функцией Apple Intelligence, что должно повысить продажи. Правда, в Европе эти функции будут недоступны, так что там роста продаж ожидать всё же не стоит. Более того, стоит отметить, что в Китае это тоже не повысит спрос на новые флагманы, так что у Apple есть только рынок США — здесь ИИ может сработать.