Сравнение Samsung Galaxy S10+

Очередная утечка информации об одном из членов будущего Samsung Galaxy S10. На этот раз была выпущена заявленная защитная пленка для Galaxy S10+. Мало того, но он использовался для импровизированного сравнения, между S10+ и iPhone X, а также Huawei Mate 20 Pro.

Как можно заметить на изображениях ниже, S10+ формирует нижнюю часть, которая по размеру почти такая же, как iPhone X. Это не маленькое достижение, так как Apple делает это, изгибая OLED-панель внутрь, чтобы разъемы не занимали место.

По сравнению с Huawei Mate 20 Pro, S10+ будет меньше.