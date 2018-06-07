Сравнительный анализ цен на видеокарты Nvidia в России. Лето 2018

Nvidia GTX 1050

Nvidia GTX 1050Ti

Nvidia GeForce GTX 1060

Nvidia GeForce GTX 1070

Nvidia GeForce GTX 1070Ti

Nvidia GeForce GTX 1080

Nvidia GeForce GTX 1080Ti

Все доброго времени суток, сегодня мы хотели бы рассмотреть и рассказать о видеокартах их производительности и ценах.Начнем с самой младшей модели игрового сегмента, GTX 1050 это урезанная по памяти версия видеокарты GTX 1050Ti. Она имеет только 2GB видеопамяти и имеет небольшой прирост частоты графического чипа, а по всем остальным характеристикам полностью идентична. Средняя цена на такую видеокарту составляет 10500 рублей.По сравнению с прошлой версией, GTX 1050Ti имеет уже 4GB видеопамяти и немного меньшую частоту процессора. Благодаря большему объему памяти, получиться запустить более требовательные игры и уже с лучшим качеством графики. Но тут уже придется заплатить практически 5000 рублей за дополнительные 2GB памяти. Средняя цена видеокарты составляет 15500 рублей.Nvidia GTX 1060 является почти идеальным вариантом для игры в разрешении Full HD. В отличии от моделей GTX 1050 и 1050ti, она получила 6GB видеопамяти и более высокие показатели частоты графического процессора, частоты видеопамяти и 192-битную шину. В настоящее время цены на Hi-end видеокарты снизилась, и они стали более доступными. Средняя цена на GTX 1060 составляет 23000 рублей.Начиная с модели 1070, можно не ограничивать себя только повышением настроек графики, а можно увеличить разрешение экрана до 2K или 4K. Но при игре в разрешении 4K придется снизить качество текстур или других параметров. Средняя цена за модель GTX 1070 составляет 35000 рублей.GTX 1070Ti является урезанной версией модели 1080. В 1070Ti урезаны такие параметры как: Частота графического процессора, объем видеопамяти и её объем(незначительно), а также GDDR5 память вместо GDDR5X. Если хорошо постараться можно получить производительность старшей модели путем разгона памяти и частоты ядра. Средняя цена видеокарты составляет 38000 рублейДанная модель будет идеальным выбором для игр и других рабочих нагрузок. Можно забыть о апгрейде комплектующих на 2-3 года, и не ограничивать себя только максимальными настройками, но и наслаждаться видео и играми в разрешении 4K. По соотношению цена – качество она также является лучшим выбором. Средняя цена видеокарты GTX 1080 составляет 45000 рублей.Если вы ищите максимально производительную видеокарту, чтобы не задумываться о таких вопросах как настройки графики или разрешение экрана, 1080Ti будет лучшим выбором. Она имеет 12GB видеопамяти и 352-битную шину памяти, что на голову выше модели без приставки Ti. Средняя стоимость видеокарты составляет 65000-70000рублей.