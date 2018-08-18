Обзор HARPER TL-PB770, TL-PB775, TL-PB777. Лучшие настольные светильники

2018-08-18, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - HARPER TL-PB770; [77]
Вы часто засиживаетесь по ночам, чтобы прочесть очередную книжку, либо заняться бумажными делами? Кажется пришло время обзавестись отличным помощником, который не будет отвлекать других членов семьи и придаст некую атмосферу для комфортного времяпровождения. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию сразу три светодиодных светильника с ночником и встроенным аккумулятором от компании HARPER. Встречайте, перед вами следующие модели: TL-PB770/775/777. На момент написания обзора средняя стоимость устройств составляла приблизительно 1000 рублей. Давайте чуть ближе познакомимся с данными новинками.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройства поставляются в фирменной упаковке от компании HARPER на которой можно найти всю необходимую информацию. В комплекте поставки нет ничего лишнего и она не отличается. Внутри находятся:
  • Светодиодный настольный светильник
  • Кабель для зарядки
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности HARPER TL-PB770/775/777

  • Потребляемая мощность: 5Вт
  • Регулировка яркости: 3 уровня
  • Белый свет: 5000-5500 К
  • Срок службы светодиодов: более 30 000 часов
  • RGB ночник с 256 цветами
  • Время зарядки: около 1.5 - 2 часов
  • Мощность аккумулятора: 1000 мАч

Внешний вид и функционал

Перед нами сразу три светодиодных настольных светильника, которые отлично впишутся в интерьер любой комнаты либо рабочей зоны. К качеству материалов и сборке у нас не возникло никаких нареканий, все детали закреплены аккуратно и надежно. Корпус устройств выполнен из качественного пластика и основное отличие в данных дейсах лишь одно - это дизайн.

Модели HARPER TL-PB770 и 775 отличаются друг от друга лишь формой лампы.

Их основание выполнено в форме вытянутого овала.

Опорная ножка регулируется в любом удобном для вас направлении, что является большим плюсом. Это позволяет направлять свет лишь в определенную зону.

На верхней части корпуса устройств находятся две сенсорные кнопки: вкл/выкл лампы, вкл/выкл ночника и барабан для выбора цвета ночника.

На тыльной стороне основания находится разъем microUSB для зарядки и светодиодный индикатор.

На нижней части площадки расположились резиновые ножки, предотвращающие устройство от скольжения. Здесь же можно увидеть и переключать вкл/выкл устройства.

Модель HARPER TL-PB777 схожа лишь лампой с моделью HARPER TL-PB770.

Основное отличие это круглая площадка, большая часть которой подсвечивается. В остальном устройство практически идентично двум другим.

Функционал всех трех моделей ничем не отличается друг от друга. Управление режимом работы светильника осуществляется прикосновениями к сенсорной панели.

Центральная часть отвечает за работу светильника. Всего три режима яркости свечения.

Особое внимание привлечет включение и работа ночника, цвет которого можно регулировать плавным перемещением вдоль сенсорной цветовой шкалы. Другими словами, разобраться в работе устройства можно интуитивно.

Яркости светильника более чем достаточно, чтобы ваши глаза не уставали и при этом не мешала другим. Отдельное внимание следует уделить тому, что вы можете создать уютную атмосферу в вашей спальне благодаря ночнику, цвет которой можно подобрать на ваш вкус. Понравилось то, что устройство получило под свое управление мощный аккумулятор емкостью 1000 мАч, чего более чем достаточно, чтобы не задумываться о постоянной подзарядке. Для зарядки девайса используется обычный кабель USB-microUSB. Для полной зарядки достаточно будет 1.5-2 часа времени.

Итоги

Подведем итоги по светодиодным настольным светильникам HARPER TL-PB770/775/777. Перед нами стильные светильники, которые отлично подойдут для того, чтобы внести в дизайн вашей комнаты некую изюминку. Между тремя светильниками не удалось найти явного лидера. Другими словами, выбирать придется по дизайну, так как по функционалу устройства совершенно схожи друг с другом. Среди плюсов следует отметить следующее: интересный дизайн, регулируемая подсветка ночника, простота в управлении, качественная сборка и материалы, и конечно же приятная цена. Что касается минусов, нам ничего существенного выявить не удалось. В любом случае выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

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