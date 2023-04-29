Среднебюджетный OnePlus Nord 3 готов к выходу

В базе данных регулятора TKDN обнаружились сведения о еще не представленном официально смартфоне OnePlus Nord 3. Сертификатор подтвердил поддержку диапазонов 5G: n1, n3, n5, n48 и n40. Также это означает скорый релиз смартфона.

По предварительным данным, OnePlus Nord 3 оснастят 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью до 1450 кд/кв.м, восьмиядерным чипсетом MediaTek Dimensity 9000, оперативной памятью стандарта LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (OIS), 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным сканером отпечатков пальцев, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт.