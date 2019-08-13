Стабилизатор для смартфона DJI Osmo Mobile 3, складывается в компактный размер

В наши дни большинство телефонов имеют некоторую комбинацию оптической и электронной стабилизации изображения, ни одна из этих систем даже не приблизится к тому качеству, которое вы можете получить, если поместите свой телефон в ручной стабилизатор.

Компания DJI выпустила новинку Osmo Mobile 3, отличительной чертой которого является способность складываться. Osmo Mobile 3 выполнен из пластика для облегчения веса. Стабилизатор имеет джойстик для плавного ручного управления движением, а также контроллер зума с левой стороны.

Нынешний Osmo Mobile 2 отлично справляется со стабилизацией кадров, поэтому мы ожидаем, что подвес третьего поколения будет, по крайней мере, таким же хорошим или, возможно, лучше.