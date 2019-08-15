выпустил портативный стабилизатор камеры для смартфона Osmo Mobile 3. Складное устройство достаточно компактно для перемещения и оснащено 3-осевой технологией подвеса. Стабилизатор имеет управление жестами и, по сути, помогает видеографам снимать менее шаткие кадры с помощью смартфонов, а также предлагает фотографам менее размытое изображение. Для этого DJI имеет встроенные кнопки на рукоятке, позволяющие пользователям управлять подвесом.

Стабилизатор камеры для смартфона DJI Osmo Mobile 3 стоит 119 долларов США. Есть также комбинированная модель с аксессуарами, которая стоит 139 долларов.

DJI Osmo Mobile 3 был переработан, чтобы гарантировать, что порты подключения не будут закрыты на установленном устройстве. На стабилизаторе есть кнопка «M», позволяющая пользователям снимать под любым углом, а двойное нажатие на нее активирует режим Quick Roll, который помогает быстро поворачивать ориентацию из портретного в ландшафтный режим, не снимая устройство с крепления.

Он поддерживает Dolly Zoom с настраиваемым ползунком масштабирования и в паре с приложением DJI Mimo для творческих запрограммированных режимов. Некоторые из режимов включают режим «История», «Спортивный режим», «Промежуток времени», «Гипер-интервал», «Замедленная съемка», «Панорама», «Замедленная съемка» и «Активная дорожка 3.0».

Размеры DJI Osmo Mobile 3 составляют 285x125x103 мм (в сложенном виде) и 157x130x46 мм (в сложенном виде). Он весит 405 грамм, вмещает батарею емкостью 2450 мАч и поддерживает Bluetooth 5.0.