Стала известна цена Honor 90 Lite

Компания Honor объявила, что представленный неделю назад смартфон Honor 90 Lite появится в продаже 6 июля по цене в 300 евро. Пользователи смогут выбирать между серебристой, черной и голубой расцветками.

Напомним, что новинка характеризуется 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, процессором MediaTek Dimensity 6020, 256 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с датчиками изображения на 100 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 16 Мп, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 22,5-Вт проводной быстрой зарядки, модемом 5G, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.3, модулем NFC, боковым сканером отпечатков пальцев и предустановленной прошивкой MagicOS 7.1 на базе ОС Android 13.