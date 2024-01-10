Стала известна цена OnePlus 12R

Сетевые инсайдеры раскрыли цену смартфона OnePlus 12R, который является глобальной версией уже выпущенного в Китае OnePlus Ace 3. Утверждается, что за него попросят от 500 долларов, в то время как в Китае он продается от 370 долларов. Официальная презентация глобальной версии OnePlus 12 и OnePlus 12R состоится 12 января.

Напомним, что аппарат оснащается 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2780:1264 пикселя, кадровой частотой 120 Гц, стеклом Gorilla Glass Victus 2, частотой регулировки ШИМ 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 кд/кв.м, испарительной камерой площадью 9140mm², оперативной памятью LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX890 и OIS), 8 Мп и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.
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