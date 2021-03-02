Стала известна цена Redmi Note 10 Pro

Сетевые источники раскрыли цену на смартфон Redmi Note 10 Pro, который будет представлен 4 марта. Итак, за базовый вариант с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти попросят 279 долларов. Что до стандартного Redmi Note 10, то ему прочат ценник в 220 долларов.

По предварительным данным, Redmi Note 10 Pro получит IPS-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, батарею ёмкостью 5050 мАч, восьмиядерную платформу Snapdragon 732G, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, а также версии на 6/64, 6/128 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти.