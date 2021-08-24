Стала известна цена Samsung Galaxy M32 5G

Сетевые источники поделились подробностями о ценах на смартфон Samsung Galaxy M32 5G, официальная презентация которого состоится уже завтра. Итак, базовая версия будет стоить 270 долларов, а самая дорогая – 340 долларов. Ранее сообщалось, что продажи новинки стартуют 2 сентября.

По предварительным данным, смартфон получит восьмиядерный чипсет MediaTek Dimensity 720 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой ARM Mali G57 MC3 и модемом 5G, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+ (1600:720 пикселей), фронтальную камеру разрешением 13 Мп, основную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, 3,5-мм разъем для наушников, АКБ на 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.