Стала известна цена Samsung Galaxy M32

Сетевые инсайдеры раскрыли характеристики смартфона-долгожителя Samsung Galaxy M32, который будет официально представлен уже завтра. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, платформу MediaTek Helio G85, до 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 128 ГБ флеш-памяти eMMC, тыльную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп (Samsung ISOCELL GW3), 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 20 Мп, батарею на 6000 мАч и поддержку 15-Вт зарядки. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 15 000 рупий.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32
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