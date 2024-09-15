Стала известна цена Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro

Профиль ресурс Winfuture раскрыл европейские цены на смартфоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая модель выйдет в черной, серой, синей и зеленой расцветках по цене в 700 евро. Старшая модель будет доступна в черном, синем и сером цветовых вариантах по цене 900 евро.

Ранее стало известно, что Xiaomi 14T оснастят 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2712:1220 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 4000 нит, тыльной камерой с оптикой Leica и главным модулем на базе датчика Sony IMX906 и с оптической стабилизацией, 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8300 Ultra, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Xiaomi 14T Pro отличается 50-Мп сенсором Sony Light Fusion 900, топовой платформой MediaTek Dimensity 9300+, а также 120-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядками.