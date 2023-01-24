Стала известна цена глобальной версии Vivo X90

Сетевые источники поделились информацией о малазийских ценах на смартфоны серии Vivo X90, которые уже давно продаются на домашнем китайском рынке. Итак, Vivo X90 в базовой версии с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти обойдется в 865 долларов, а Vivo X90 Pro – в 1265 долларов. Продажи стартуют уже 3 февраля.

Напомним, что Vivo X90 оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 9200, фирменным процессором V2 для обработки изображений и других задач, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сенсор Sony IMX663) и 12 Мп (портретник с фокусным расстоянием 50 мм), 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем BOE Q9 с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 1300 кд/кв.м, частотой регулировки ШИМ 2160 МГц и значением DeltaE меньше единицы, селфи-камерой на 32 Мп, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой OriginOS 3, батареей ёмкостью 4810 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт, стереодинамиками, ИК-излучателем и защита от пыли и воды (степень IP64).
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