Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab A8 10.5

Сетевые источники поделились подробностями и качественными изображениями недорогого планшета Samsung Galaxy Tab A8 10.5, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству приписывают 10,5-дюймовый дисплей с разрешением 1920:1200 пикселей, восьмиядерную однокристальную систему Unisoc T618, 3 или 4 ГБ оперативной и от 32 до 128 ГБ встроенной памяти, основную камеру разрешением 8 Мп и селфи-камеру на 5 Мп, батарею ёмкостью 7040 мАч, как минимум четыре динамика, версию с поддержкой сотовой связи, а также серую, розовую и серебристую расцветки. Ориентировочная цена планшета составляет 230 евро за базовую версию.