Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, который еще не был представлен официально. По данным источника, новинка выйдет в версиях только с Wi-Fi и Wi-Fi с модемом LTE. Первая обойдется в 430 и 490 евро за конфигурации с 4 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. LTE-конфигурации будут стоить 460 и 520 евро.

Смартфону также приписывают наличие 10,4-дюймового дисплея, 5-нанометровой однокристальной системы Samsung Exynos 1280, батареи ёмкостью 6840 мАч, поддержки 15-Вт проводной быстрой зарядки, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.3 и предустановленной операционной системы Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.