Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Авторитетный информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями о планшете Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, который еще не был представлен официально. По данным источника, новинка выйдет в версиях только с Wi-Fi и Wi-Fi с модемом LTE. Первая обойдется в 430 и 490 евро за конфигурации с 4 ГБ/64 ГБ и 4 ГБ/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. LTE-конфигурации будут стоить 460 и 520 евро.

Смартфону также приписывают наличие 10,4-дюймового дисплея, 5-нанометровой однокристальной системы Samsung Exynos 1280, батареи ёмкостью 6840 мАч, поддержки 15-Вт проводной быстрой зарядки, адаптера беспроводной связи Bluetooth 5.3 и предустановленной операционной системы Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.
Новые iPad Pro появятся уже в марте…
По имеющейся информации, компания Apple выпустит новые модели iPad Pro к концу следующего месяца с больши…
Сбалансированный планшет для работы и развлечений. Обзор Hua…
Слоган планшета Huawei MatePad Air версии PapperMatte — «Продуктивность на профессиональном уровне»‎, а з…
iPad Pro не получил установки софта из сторонних источников…
Специалисты из отрасли мобильных технологий сообщили, что у компании Apple есть время до 6 марта, чтобы в…
Представлен планшет Huawei MatePad Air PaperMate Edition…
Компания Huawei представила планшет MatePad Air PaperMate Edition, который обойдется в Европе в 650 евро.…
Xiaomi Pad 7 получит 12,5-дюймовый экран …
Известный искатель утечек Digital Chat Station поделился подробностями о планшете Xiaomi Pad 7, который е…
Планшет Nubia Pad 3D II готов к выходу …
Компания Nubia объявила, что второе поколение планшета Nubia Pad 3D будет представлено 26 февраля в рамка…
Apple готовит совершенно новые iPad Pro…
В прошлом году Apple не смогла (или не захотела) представить новый iPad, да и годовая выручка компании от…
Представлены планшеты NEC Lavie Tab T9 и T14…
Принадлежащий Lenovo японский бренд NEC представил на домашнем рынке планшеты Lavie Tab T9 и Tab T14, кот…
Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE Обзор N-one NPad Pro. Мультимедийный планшет с 4 динамиками и LTE
Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4GНедорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2
Доступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128GbДоступный планшет в цельнометаллическом корпусе. Обзор HUAWEI MatePad 11.5 Wi-Fi 8/128Gb
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor