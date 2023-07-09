Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab S9

В сети появилась информация о ценах на флагманские планшеты Samsung Galaxy Tab S9, которые будут представлены 26 июля. Итак, Galaxy Tab S9 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти без модема LTE/5G обойдется в 930 евро, а с 12/256 ГБ памяти – 1050 евро. Galaxy Tab S9 Plus будет стоить 1150 евро за 12/256 ГБ и без поддержки LTE/5G, а Galaxy Tab S9 Ultra в той же версии – 1370 евро.

По предварительным данным, Galaxy Tab S9 Ultra оснастят 14,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением WQXGA+, батареей ёмкостью 11200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой зарядки и сдвоенной камерой на 13 Мп и 8 Мп. Базовому Galaxy Tab S9 прочат наличие 11-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X с разрешением WQXGA, аккумулятора на 8400 мАч и 13-Мп тыльной камеры.
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