Стала известна цена смартфона Meizu 20

В сети появились новые фотографии и подробности о ценах на смартфоны Meizu 20 и Meizu 20 Pro, официальный релиз которых ожидается уже завтра, 28 марта. Итак, за младшую модель попросят 540 долларов, а за старшую – 680 долларов.

Что до характеристик, Meizu приписывают наличие дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 16 Мп и 5 Мп, топовой 4-нм однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно. Meizu 20 Pro будет отличаться экраном AMOLED Samsung последнего поколения E6 с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц, а также тройной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп и 50 Мп.