Стала известна цена смартфона Samsung Galaxy M22

Сетевые источники раскрыли ориентировочную цену смартфона Samsung Galaxy M22, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат выйдет в черной, синей и белой расцветках по цене от 230 евро. Ранее смартфон протестировали в базе данных бенчмарка Geekbench, который подтвердил наличие восьмиядерной платформы MediaTek Helio G80 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali-G52 MC2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной ОС Android 11. Galaxy M22 также прочат 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с каплевидным вырезом, основную камеру с главным модулем на 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, как в Galaxy M21.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M22
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