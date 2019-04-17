Стала известна цена видеокарты GeForce GTX 1650

Ранее сегодня в сети появились подробности о характеристиках GPU видеокарты GeForce GTX 1650, а чуть позже издание VideoCardz раздобыло сведения о стоимости грядущей новинке. Утверждается, что самые доступные версии видеокарты будут стоить 149 долларов. Более продвинутые варианты окажутся дороже. Например, на французского Amazon засветились версии GeForce GTX 1650 от компании EVGA. Младшая модель GeForce GTX 1650 XC Black Gaming оценена в 170 евро, GeForce GTX 1650 XC Gaming и GTX 1650 XC Ultra Black Gaming будут стоить 180 евро, а старшая GeForce GTX 1650 XC Ultra Gaming – 190 евро.

По последним данным, карта будет построена на GPU TU117 с 896 ядрами CUDA. Текстурных блоков ожидается 56, а блоков ROP – 32. Также видеокарте приписывают 4 ГБ памяти GDDR5 (ожидается также версия на 2 ГБ), функционирующей на частоте 8000 МГц и связанной с графическим процессором через 128-разрядную шину. Частоты GPU ожидаются на уровне 1395-1560 МГц, тепловыделение составит 75 Вт. Официальный анонс изделия ожидается 22 апреля. Также в скором времени NVIDIA должна представить 3D-карту GTX 1650 Ti.