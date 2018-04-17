Стала известна дата презентации нового гаджета от Xiaomi

Компания Xiaomi готовит к выпуску смартфон Mi 6X. Аппарат получил металлический корпус, 5.99-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. В основе устройства ляжет чип Snapdragon 630, 6 Гб ОЗУ и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб. В наличии также имеется двойная основная камера с сенсорами IMX486 и IMX376 на 12 и 20 Мп соответственно и фронтальная камера с сенсором Sony IMX376 на 20 Мп. Емкость аккумулятора равна 2910 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Сообщается, что презентация Xiaomi Mi6X пройдёт 25 апреля.