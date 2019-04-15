Стала известна дата выхода флагманского смартфона OnePlus 7

Профильное издание Slashleaks раздобыло информацию о дате выхода смартфона OnePlus 7. Утверждается, что флагман представят уже 14 мая, как и предсказывал ранее авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал. По словам источника, в OnePlus решили не ждать июня, когда компания традиционно презентует свои новинки. Также на рекламном постере можно заметить упоминание «убийцы флагманов». Если кто забыл, именно так первые смартфоны OnePlus позиционировались на рынке. Слухи прочат смартфону 6,67-дюймовый дисплей, топовый чипсет Snapdragon 855, тройную тыльную камеру с датчиками разрешением 48 Мп, 16 Мп и 8 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, а также предустановленную ОС Android 9.0 Pie.