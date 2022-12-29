Стала известна дата выхода планшета Xiaomi Pad 6

Известный своей осведомленностью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о дате выхода нового поколения планшета Xiaomi Pad. По данным источника, релиз случится в апреле следующего года. По предварительным данным, Xiaomi Pad 6 оснастят однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 870, а Pad 6 Pro – Snapdragon 8 Plus Gen 1. Старшей модели также прочат AMOLED-дисплей с разрешением 2880:1880 пикселей и частотой обновления 120 Гц, четыре динамика и модуль NFC.

Напомним, что Xiaomi Pad 5 оснащается 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 500 кд/м2 и поддержкой HDR10, батареей ёмкостью 8720 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки на 33 Вт, основной и селфи-камерами разрешением 13 Мп и 8 Мп, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 860 и поддержкой стилуса.
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