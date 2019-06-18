Стала известна европейская цена Samsung Galaxy S10 5G

2019-06-18, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S10 5G; [46]
Профильное издане MySmartPrice поделилось европейской ценой на топовый смартфон Samsung Galaxy S10 5G, который пока только начинает продаваться в США, Южной Корее и Великобритании. Итак, в Европе новинка будет стоить 1249 евро. Например, в США смартфон оценен в 1300 долларов, а в Великобритании – 1099 фунтов стерлингов.

Напомним, что Samsung Galaxy S10 5G отличается от Galaxy S10 и S10+ не только поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Аппарат оснащается огромным 6,7 дюймовым дисплеем, четверной тыльной камерой с модулями на 12 Мп, 12 Мп, 16 Мп и датчиком глубины, фронтальной камерой с датчиком разрешением 10 Мп и датчиком глубины, топовыми платформами Exynos 9820 или Snapdragon 855, а также аккумулятором на 4500 мАч с зарядкой мощностью 25 Вт.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S10 5G
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