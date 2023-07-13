Стала известна европейская цена Samsung Galaxy Z Flip5

Профильное издание Dealabs поделилось подробностями о европейских ценах на складные смартфоны Samsung Galaxy Z Flip5 и Z Fold5, официальный релиз которых запланирован на конец этого месяца. Итак, Galaxy Z Fold5 выйдет в синей, черной и кремовой расцветках по цене в 1900 и 2040 и 2280 евро за версии с 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флэш-памяти соответственно. Galaxy Z Flip 5 256 ГБ обойдется в 1200 и 1340 евро за варианты с 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти. Он будет доступен в графитовой, кремовой, лавандовой и зеленой расцветках. Оба смартфона будут основаны на топовой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и операционной системе Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1.

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