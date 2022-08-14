Стала известна европейская цена Xiaomi 12T Pro

Несколько дней назад компания Xiaomi представила смартфон Redmi K50 Extreme Edition, который оценен в Китае от 445 долларов. Если верить инсайдерам, в Европе новинка выйдет под названием Xiaomi 12T Pro. От китайской версии новинка будет отличаться разрешением дисплея – Full HD+ против 1,5K. При этом, цена смартфона вырастет до 650 евро.

Аппарат оснастят флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, системой охлаждения площадью 30 000 мм2, плоским 6,67-дюймовым OLED-экраном с кадровой частотой 120 Гц и 120-битным представлением цвета, аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, фирменным чипом Surging P1, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung S5KHM6 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), 3,5-мм разъемом для наушников, стереодинамиками, модулем NFC и защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53.
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