Стали известны цены Vivo X100s, X100s Pro и X100 Ultra

В сети появились подробности о ценах на грядущие флагманские камерофоны Vivo X100 Ultra, X100s и X100s Pro, релиз которых ожидается в ближайшее время. Итак, Vivo X100 Ultra с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти будет стоить 1180 долларов. Варианты на 512 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти обойдутся в 1040 и 930 долларов соответственно. За Vivo X100s Pro попросят 860, 775 и 695 долларов в версиях с 16 ГБ/1 ТБ, 16/512 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно. Базовый Vivo X100s будет стоить 555 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.