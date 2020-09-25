Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании). Итак, цены разнятся в диапазоне от 520 до 680 евро. Самым доступным вариантом являются карты PNY GeForce RTX 3070 Dual Fan и Zotac GeForce RTX 3070 Twin Edge за 520 евро. Есть и намного более дорогие версии, вроде ASUS ROG STRIX за 680 евро. Напомним, что сама видеокарта характеризуется графическим процессором GA104 с 5888 ядрами CUDA и 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с частотой 14 ГГц. Производительность адаптера должна быть выше, чем у GeForce RTX 2080 Ti.