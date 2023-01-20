Стали известны европейские цены Samsung Galaxy S23

В сети появилась информация о ценах на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, официальный релиз которых запланирован на 1 февраля. Итак, в Европе Galaxy S23 в версии с 8/128 ГБ будет стоить 960 евро, а с 8/256 ГБ – 1020 евро. За Galaxy S23+ с 8/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно попросят 1220 евро, а с 8/512 ГБ – 1340 евро. Наконец, топовый Galaxy S23 Ultra с 8/256 ГБ обойдется в 1420 евро, с 8/512 ГБ – 1600 евро, а с 8 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти – 1840 евро. Ранее стало известно, что смартфоны серии получат эксклюзивную версию однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с разогнанным большим ядром.