Стали известны новые характеристики Vivo X60 и X60 Pro

Компания Vivo, скоро представить смартфоны Vivo X60, X60 Pro и X60 Pro+ в Китае. Ожидается, что модели Vivo X60, как и предыдущая серия Vivo X50 , обеспечат великолепные впечатления от фотографии. В преддверии официального объявления смартфонов, стали известны некоторые конфигурация камер семейства Vivi X60.

Vivo X60 будет иметь систему с тремя камерами во главе с 48-мегапиксельной основной камерой, которая сопровождается 13-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 13-мегапиксельной портретной камерой.

Vivo X60 Pro оснащен четырьмя камерами, включающими 48-мегапиксельную основную камеру, 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 13-мегапиксельный портретный датчик и дополнительный 8-мегапиксельный зум-объектив перископа, который обеспечит поддержку 5-кратного оптического зума и цифровой зум до 60x.

Vivo X60 и X60 Pro будут оснащены стабилизатором на базе микро-кардана второго поколения на базе оптики ZEISS. Также смартфоны скорее всего будут поддерживать частоту обновления до 120 Гц и быструю зарядку 33 Вт. Серия X60 станет первыми телефонами Vivo с ОС Android 11 со вкусом OriginOS.
Комментарии и отзывы Vivo X60 Pro
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