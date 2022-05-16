Стали известный параметры GPU NVIDIA GeForce RTX 4090

Сетевые источники поделились подробностями о топовой видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090, которая еще не была представлена официально. Итак, новинка получит GPU AD102 c 12 блоками GPC, в каждом из которых имеется шесть блоков TPC и два блока SM, 18 432 ядра CUDA, 4,5 МБ кэш-памяти L1, 96 МБ кэш-памяти второго уровня, 384 блока ROP, тензорные ядра четвёртого поколения, ядра RT третьего поколения и TDP на уровне 600 Вт. Ранее сообщалось, что графический адаптер RTX 4070 получит GPU AD104-400 и 12 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц. Его TDP составит 300 Вт.

Moore Threads представила видеокарты MTT S60 и MTT S2000 с п…
Moore Threads представила видеокарты MTT S60 и MTT S2000 с пКитайская компания Moore Threads представила свою серию графических процессоров MTT всего через 18 месяце…
Intel купила еще одну компанию для своей видеокарты…
Intel купила еще одну компанию для своей видеокартыКомпания Intel Graphics официально сообщила в своих социальных сетях, что приобрела финскую компанию Siru…
BIOSTAR и XFX выпускают видеокарты Radeon RX 6400…
BIOSTAR и XFX выпускают видеокарты Radeon RX 6400Партнеры AMD Radeon BIOSTAR и XFX сегодня выпустили свои графические карты RX 6400 нестандартной конструк…
Видеокарта Sycom RTX 3090 Ti G-Master Hydro оснащена жидкост…
Видеокарта Sycom RTX 3090 Ti G-Master Hydro оснащена жидкостЯпонская компания Sycom выпустила видеокарту RTX 3090 Ti G-Master Hydro для своих готовых систем. Видеока…
GIGABYTE выпустила видеокарты серии GeForce RTX 3090 Ti…
GIGABYTE выпустила видеокарты серии GeForce RTX 3090 TiКомпания GIGABYTE TECHNOLOGY, ведущий производитель игрового оборудования премиум-класса, сегодня анонсир…
Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6400 Pulse…
Sapphire представила видеокарту Radeon RX 6400 PulseSapphire Radeon RX 6400 Pulse - первая низкопрофильная видеокарта на базе архитектуры AMD RDNA. …
AMD представила новую карту Instinct MI210 для высокопроизво…
AMD представила новую карту Instinct MI210 для высокопроизвоСегодня AMD объявила о пополнении семейства ускорителей Instinct MI200. Официально названный ускорителем …
AMD Radeon RX 6950XT превосходит GeForce RTX 3090 Ti в 3DMar…
AMD Radeon RX 6950XT превосходит GeForce RTX 3090 Ti в 3DMarМы приближаемся к выпуску обновленной серии видеокарт AMD Radeon RX 6x50XT, и начинают появляться первые …
Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокартыОбзор Palit GeForce RTX 3050 Dual (NE63050019P1-190AD). Тесты видеокарты
Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе IntelОбзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel
Обзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокартыОбзор Sapphire NITRO+ RX 6700 XT 12Gb Gaming (11306-01-20G). Тест видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor