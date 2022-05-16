Стали известный параметры GPU NVIDIA GeForce RTX 4090

Сетевые источники поделились подробностями о топовой видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4090, которая еще не была представлена официально. Итак, новинка получит GPU AD102 c 12 блоками GPC, в каждом из которых имеется шесть блоков TPC и два блока SM, 18 432 ядра CUDA, 4,5 МБ кэш-памяти L1, 96 МБ кэш-памяти второго уровня, 384 блока ROP, тензорные ядра четвёртого поколения, ядра RT третьего поколения и TDP на уровне 600 Вт. Ранее сообщалось, что графический адаптер RTX 4070 получит GPU AD104-400 и 12 ГБ памяти GDDR6 с частотой 18 ГГц. Его TDP составит 300 Вт.