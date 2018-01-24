Стартовал предзаказ на флагманские смартфоны Elephone U и U Pro

Компания Elephone дала старт приему непредоплаченных предзаказов на флагманские смартфоны U и U Pro, цена которых по-прежнему не сообщается. Напомним, что новинки получили 5,99-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, двойные основные камеры с алгоритмами ArcSoft (13 Мп цвет + 13 Мп ч/б), 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Отличаются модели процессорами: старшая работает на Snapdragon 660, стандартная – на Helio P23. Также U Pro выйдет с предустановленной Android Oreo, а модель U получит «печеньку» посредством OTA-апдейта.