Стартовали продажи VR-гарнитуры HTC Vive Cosmos Elite

На прошлой неделе была анонсирована новая гарнитура Vive Cosmos Elite VR, которая включает в себя гарнитуру Cosmos Elite, базовые станции и контроллеры управления Vive.

Компания объявила, что теперь гарнитуру можно приобрести отдельно от комплекта, что обойдется вам намного дешевле. Один полный комплект обойдется покупателю 85 тысяч рублей, а гарнитура обойдется вам в 40 тысяч рублей.

Кто приобретет гарнитуру HTC Vive Cosmos Elite получат в подарок код для VR игры Half-Life: Alyx, а также бесплатную подписку на 6 месяцев Viveport.