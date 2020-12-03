Стартовали продажи VR-гарнитуры Pimax 5K SUPER VR

VR-гарнитура Pimax 5K SUPER VR поступила в продажу по цене 699 евро.

Новая гарнитура Pimax 5K SUPER VR способна обеспечить частоту обновления до 180 Гц, но в стандартном режиме устройство может работать с 160 Гц. К слову, Valve Index имеет частоту обновления 144 Гц.

Разрешение гарнитуры Pimax 5K SUPER VR составляет 2560x1440 пикселей для каждого объектива. Гарнитура имеет прочный корпус. Комфортное ношение обеспечивают мягкие накладки для лица, а носовая вставка предотвращает попадание света.

В комплекте с Pimax 5K SUPER VR прилагается модульный ремешок для аудиосистемы и программное обеспечение Pimax VR Experience для удобной настройки устройства.
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