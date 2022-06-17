Стартовали продажи флагманского смартфона Honor 70 Pro+

Компания Honor объявила о запуске продаж своего нового флагманского смартфона Honor 70 Pro+. В линейку новых смартфонов также входят Honor 70 и Honor 70 Pro. Как и ожидалось, устройство дебютировало в Китае. Серия смартфонов Honor 70 получила новейший 54 МП сенсор Sony IMX800, который дополнен 50 МП сверхширокоугольным модулем и 8 МП телеобъективов. Фронтальная камера представлена 50 МП сенсором.

На китайском рынке смартфон предлагает конфигурацию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 4 319 юаней (642 доллара), а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за 4 619 юаней (687 долларов). Основан смартфон на мобильной платформе MediaTek Dimensity 9000. Устройство получило 6,78-дюймовый OLED Curved Edge FHD+ (2652 x 1200 пикселей), частоту обновления 120 Гц, сканер отпечатков пальцев на дисплее, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Работает смартфон под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой Magic UI 6.1.