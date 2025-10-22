Стартовали продажи ноутбуков GIGABYTE GAMING A16 PRO и GAMING A18

GIGABYTE анонсировала старт продаж новейших игровых ноутбуков GAMING A16 PRO и GAMING A18, расширяющих линейку GAMING 2025 года. Новые модели сочетают портативность и высокую мощность, оснащены дискретной графикой NVIDIA GeForce RTX 5080 и интеллектуальным ИИ-помощником GIGABYTE GiMATE.

Автономность работы превышает 12 часов, а встроенные ИИ-алгоритмы оптимизируют производительность для игр и работы. Ноутбуки поддерживают NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Studio и NVIDIA NIM, что делает их подходящими для задач, связанных с искусственным интеллектом, и игр. Интеллектуальный помощник GiMATE обеспечивает голосовое управление ноутбуком, включая настройки производительности и управление вентиляторами.

Оба ноутбука оснащены качественным WQXGA-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 3 мс, системой MUX Switch для выбора режима работы видеоподсистемы, аудиосистемой Dolby Atmos®, а также новой клавиатурой с увеличенными клавишами и ходом 1,7 мм.

GAMING A16 PRO предназначен для тех, кому нужна мощная система в компактном корпусе. Система охлаждения WINDFORCE Infinity EX с вентиляторами Frost Fan (158 лопастей) поддерживает температурный режим при нагрузках до 115 Вт. Толщина корпуса – менее 20 мм, вес – до 2,3 кг, угол раскрытия экрана – 180°.

GAMING A18 сочетает флагманские характеристики и выразительный дизайн. При весе 2,8 кг и толщине 20 мм он оснащен эффективной системой охлаждения. 18-дюймовый экран обеспечивает погружение в игры и удобство работы. Поддержка PowerDelivery 3.0 (USB Type-C) и емкий аккумулятор гарантируют мобильность и высокую производительность. Доступность и даты начала продаж могут отличаться в зависимости от региона.
